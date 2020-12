En la previa, el aborto se aprueba por un voto

Hoy a las 16 comienza en el Senado una sesión histórica en la que se tratará el proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo -IVE- , conocida como aborto, y la de los 1000 dìas.

Hasta el momento, la esperada ley por la «·marea verde» contaría con la leve ventaja de un voto, ya que el «poroteo» indica que hay 34 senadores a favor, 33 en contra, dos ausentes (Alperovich y Menem), y tres que estàn dudando o se abstrendrían.

En el último informe de parlamentario.com se indicó que entre los 34 favorables está la senadora rionegrina Silvina García Larraburu, que en el 2018 votó en contra, lo mismo sucedería con el ex gobernador de esa provincia, Alberto Weretilinek.

Los “celestes” son 33, pero bajarían a 32 si, como todos los pronósticos indican, el expresidente Carlos Menem se ausenta, ya que se encuentra internado en el Sanatorio Los Arcos desde el 15 de diciembre, en estado delicado.

Entre los cuatro senadores que no confirmaron públicamente su voto hay dos del Frente de Todos que podrían votar a favor en una señal de lealtad al Gobierno: el entrerriano Edgardo Kueider y el salteño Sergio “Oso” Leavy, que en 2018 rechazó el proyecto.

Las dos indefinidas restantes son la neuquina Lucila Crexell, que en la anterior votación se abstuvo y hasta ahora evitó hacer declaraciones; y la entrerriana Stella Maris Olalla, de la UCR, que también permanece en silencio.

LOS TRES DE CHUBUT A FAVOR

Nancy González, senadora nacional por el Frente de Todos de Chubut, expresó ayer a La Posta Comodorense Radio que ella y sus dos pares chubutenses aprobarán la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Confía en que “será ley”

“Estamos ante una sesión histórica porque se trata de un proyecto pedido por gran parte de la comunidad desde hace muchos años. Tenemos toda la esperanza y queremos que mañana este proyecto que viene con media sanción de la Cámara de Diputados se convierta en ley”, manifestó la senadora.

González indicó que “Entiendo que los tres senadores por Chubut vamos a votar afirmativamente y creemos que vamos a lograr los votos necesarios para poder aprobar el proyecto, pero no vamos a saber la verdad hasta el momento de la votación porque tenemos compañeros senadores que aún no se han decidido”.

Luego agregó que “Creemos que va a ser un debate con el mayor de los respetos por cada una de las posiciones y esperamos que los senadores que aún estan indecisos reflexionen porque se trata de un proyecto de salud pública, netamente sanitarista, y que vamos evitar que siga muriendo gente por abortos clandestinos”.

En ese sentido, sostuvo que “Ha cambiado parte de la composición de la Cámara de Senadores y parte de los nuevos legisladores están a favor de este proyecto, por eso creemos que mañana lo podremos convertir en ley”.

Finalmente, González remarcó que “Hoy en día los abortos existen y no podemos tapar el sol con la mano, que aprobemos o no la ley los abortos seguirán existiendo. Lo que queremos con esta ley es darles seguridad y gratuidad a las mujeres abortarán igual de manera clandestina, y los legisladores estamos para derechos y no para quitarlos”.