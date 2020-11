Emilse Saavedra: “No somos 500, somos muchos más los que rechazamos la minería”

Emilse Saavedra, referente del MST en el FIT Unidad, manifestó a La Posta Comodorense Radio que una respuesta a las afirmaciones del gobernador Arcioni por el tema minero y aseveró que “No somos 500, somos muchos más los que rechazamos la minería”.

“Hay una avanzada agresiva, de una manera que no habíamos visto antes, pero también la respuesta del pueblo chubutense también es enorme y que no se había visto antes. En Cordillera hace 17 años que el pueblo se viene movilizando, pero en Comodoro no había ese nivel de rechazo y ahora ante las groserías que dice este gobernador la gente se esta expresando”, expresó.

La referente de izquierda agregó que “En Comodoro tenemos un grupo abierto por el No a la Mina, que funciona a través de las redes sociales y después de esta marcha de ayer volveríamos a salir a las calles el 4 de diciembre. El lunes se esta preparando una gran movilización provincial contra la minería y también nos sumaremos desde Comodoro Rivadavia”.

Finalmente, sostuvo que “No les creemos a todos los legisladores que dicen que se oponen a la megaminería porque son parte de la avanzada que encabezan el gobernador Arcioni y el presidente Alberto Fernández. Ya descubrimos como un diputado provincial del Frente para la Victoria intercambiaba mensajes con una minera, fue el tenemos la foto pero todos hacen lo mismo, por eso no les confiamos en nada”.

