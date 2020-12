El Superior denunciará la ley aprobada por la Legislatura

El juez Alejandro Panizzi, cuestionó la ley sancionada hoy por la mayoría de la Legislatura, que establece un congelamiento salarial en el poder judicial por seis meses. El miembro del Superior Tribunal de Justicia lamentó que «la normativa se haya aprobado a espaldas y sin diálogo con los afectados. Es una verdadera felonía que, además, rompió el diálogo que es un elemento esencial en democracia».

En diálogo con LU4, Panizzi dijo que la aprobación de la normativa «la tomamos con cierta perplejidad es decir, cierta porque a esta altura del partido poco nos asombra. La capacidad de asombro de las personas se va agotando a medida que los acontecimientos la superan, que es lo que nos sucede a nosotros. Si alguién me hubiera dicho hace un año que no ibamos a cobrar tres meses seguidos más el medio aguinaldo del primer semestre no lo habría creído pero sucede», lamentó el funcionario, haciendo referencia a la deteriorada situación salarial que los afecta hace dos años.

Luego de cuestionar la falta de diálogo por parte del gobernador y diputados, el juez dijo que se están evaluando los pasos a seguir para resistir a la ley. «Somos uno de los tres poderes del Estado, no es un Ente Autárquico, la independencia de los poderes parece ser una cosa de poca importancia o de baja estima y eso hace a la calidad de una concepción republicana que no se percibe. Esto hay que evaluarlo con la autoridad del caso, tenemos que salir del estado de atonía que nos ha provocado esta noticia tan disruptiva que se ha adoptado de manera oculta, no alcanzo a encontrar una razón para que esto salga de espaldas a los afectados».

Finalmente indicó: «si concluyeramos que hay una afección a la independencia del poder judicial hay organismos nacionales que pueden tomar partido en este asunto, no queremos afectar a las instituciones pero hay algo que se hizo mal , si miramos para otro lado estariamos haciendo y eso es lo contrario a nuestros propósitos», concluyó.

La nota: