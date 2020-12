El Papa rezó por los refugiados, los niños que sufren guerras y por los que «tienen que quedarse en su casa»

El papa Francisco dirigió este mediodía su tradicional mensaje navideño a los creyentes y su bendición Urbi et Orbi, en los cuales pidió que Jesús Cristo «sea luz para tantos niños que sufren la guerra y los conflictos en Oriente Medio y en diversos países del mundo».

Entre los Estados afectados por las crisis el santo pontífice mencionó «al querido pueblo venezolano» y a la «querida» Ucrania, la cual actualmente «aspira a soluciones concretas para alcanzar una paz duradera».

«Que el pequeño Niño de Belén sea esperanza para todo el continente americano, donde diversas naciones están pasando un período de agitaciones sociales y políticas», instó el primado de la Iglesia Católica.

Francisco imploró además que la luz de Cristo «sea consuelo para el amado pueblo sirio, que todavía no ve el final de las hostilidades que han desgarrado el país en este decenio», y además «inspire a los gobernantes y a la comunidad internacional para encontrar soluciones que garanticen la seguridad y la convivencia pacífica de los pueblos de la región».

El papa recordó igualmente al pueblo libanés, que necesita ayuda para salir de la crisis actual, a la gente de Irak, Yemen, que padece una catástrofe humanitaria y a los habitantes de la Tierra Santa, quienes «aguardan días de paz, de seguridad y de prosperidad».

«Que haya paz para la población que vive en las regiones orientales de la República Democrática del Congo, martirizada por conflictos persistentes», resaltó Francisco, quien rogó además por consuelo «para cuantos son perseguidos a causa de su fe, especialmente los misioneros y los fieles secuestrados, y para cuantos caen víctimas de ataques por parte de grupos extremistas, sobre todo en Burkina Faso, Malí, Níger y Nigeria».

Un hijo se nos ha dado. Eres tú, Jesús, el Hijo que me hace hijo. Me amas como soy, no como yo me sueño. Tú que no me dejas solo, ayúdame a consolar a tus hermanos, porque desde esta noche todos son mis hermanos. #Navidad

— Papa Francisco (@Pontifex_es) December 24, 2020