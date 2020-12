El municipio realiza esfuerzos para destrabar la retención de colectivos

El subsecretario de Transporte del municipio, Adrián Rodríguez, aseguró a La Posta Comodorense Radio que se están extremando las gestiones y reclamos a provincia para destrabar el subsidio de Nación a las transportistas que este mes no pudo ser adelantado desde la intendencia.

“Este mes, como hicimos todos los anteriores meses, no pudimos adelantar con fondos municipales este subsidio que está demorado desde Provincia. Se trata del Nacional que queda retenido en Provincia”, explicó.

“Estamos gestionando con Rawson y agilizar todo para tener los fondos y depositarlos antes de las 13. Es lo que ayer explicamos al gremio pero no aceptaron estos días de espera. Fue una semana complicada, corta. No nos metemos en la decisión del gremio, pero ya habíamos anticipado que este mes esta situación podía darse”, agregó.

Rodríguez dijo que ya con el nuevo presupuesto, por el que se incrementó el subsidio de 450 a 650 millones de pesos, en enero no se generará este inconveniente. “Esto se transformó en una costumbre, que el municipio adelante con fondos propios el subsidio para que se hagan los pagos. Lo seguiremos haciendo, aunque no sea lo que corresponde, porque no queremos que la gente se quede sin servicio”, puntualizó.

Finalmente el funcionario garantizó que “haremos todos los esfuerzos para que el dinero llegue, de Provincia, antes de las 13 y puedan acreditarse. Si esto no se logra, y no hay un cambio de decisión del gremio, lamentablemente la gente seguirá sin colectivo, con todo lo que esto implica”, concluyó.

