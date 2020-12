El ejemplo del Trabajador Petrolero debe llenar de orgullo al resto de los chubutenses”

El Secretario General del Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut, Jorge Ávila, en la antesala de un nuevo 13 de diciembre, puso en valor el esfuerzo y dedicación de los petroleros para sostener la actividad hidrocarburífera y, con ello, las regalías que recibe el Estado provincial, marcando incluso récords de producción en un contexto de pandemia.

El domingo el gremio será parte de los actos oficiales por el Día Nacional del Petróleo, que contará la presencia de las máximas autoridades de las operadoras a nivel país.

Trazando un balance, Ávila remarcó que “por cómo se han dado las cosas, 2020 terminó resultado positivo porque mantuvimos la mayoría de los puestos de Trabajo funcionando y al personal que sobraba logramos mantenerlo dentro de las empresa, esto más allá de lo que fue el año, porque el Petróleo siempre sufrió subas y bajas que eran cuestiones monetarias y financieras pero esta pandemia azotó las puertas de todo el mundo y recién hoy se está a punto de ver si hay o no una cura”.

“Hemos mantenido el empleo, estamos de pie y fuimos a pelear un aumento que lo logramos. Esas cosas no son fáciles en un año donde con mucho miedo se arrancó en marzo la cuarentena y los Trabajadores subían al campo a enfrentarse con algo que nadie sabía de qué manera iba a impactar por el tema de los contagios y dejar la familia, algo que fueron superando con correr del tiempo”, analizó ‘Loma’.

Y agregó que de igual modo “todavía hay 2.000 Trabajadores en su casa, así que todavía no hemos solucionado el problema, que sigue porque más allá de la pandemia, el problema del Petrolero de Comodoro Rivadavia nació en noviembre de 2019 cuando el Gobierno devaluó y puso el dólar por las nubes. Fue en ese momento que nos bajaron 40 equipos de trabajo de los cuales 17 eran de la zona de YPF”.

“Después vino en marzo-abril, la pandemia, que terminó parando y bajando la actividad y donde todos pensaban cuando iban a volver a trabajar. Ese fue el miedo que llevo a que el propio Trabajador pensara en su bolsillo y en su familia, y se arriesgara para subir a trabajar. Fueron los Trabajadores los que mantuvieron el yacimiento en funcionamiento, los que hicieron el gran esfuerzo para que el trabajo se haga y se puede realizar de la manera que se hizo en Chubut, porque si recordamos bien, Comodoro fue récord de producción en Manantiales, quiere decir que nunca había dado tanto petróleo como dio durante la pandemia, todo eso sin perforadores, simplemente agregando polímeros a los pozos”, detalló.

Salir adelante en un contexto de crisis

“Cuando uno empieza a mirar, se tiene que sentir contento porque hemos hecho muchas cosas positivas, buenas, que han ayudado al resto de la provincia del Chubut ya que si nosotros no hubiéramos hecho el trabajo que se hizo, ninguna ciudad que no sea Comodoro estaría recibiendo regalías petroleras, estaría la actividad parada”, advirtió el líder sindicalista.

En ese marco, fue que valoró que “un grupo de 9.000 a 15.000 Trabajadores petroleros mantuvimos la actividad con la que hoy vive Chubut. Así se lee el gráfico cuando uno lo mira, y eso debe ser un orgullo para el resto de los chubutenses y no la crítica que siempre viene de parte de muchos, porque si ese orgullo Petrolero no hubiese estado, hoy no habría trabajo y tendríamos una fila de despedidos como ha sucedido en el resto del país, como ha pasado en algunos casos por ejemplo en Neuquén, que no querían cobrar nada y simplemente mantenerse en relación de dependencia. Esas son las diferencias que nosotros tenemos que mostrar y hacer ver”.

“Y cuando fuimos por el aumento también fuimos por lo mismo, pensando que había un futuro; sino tendríamos que haber vuelto con lo que ellos querían que nos traigamos, o sea, con nada. Sin embargo, fuimos a discutir pensando que lo que pase en 2020 o 21 después lo veremos, pero que ahora queríamos lo que era necesario para el Trabajador: incentivarse para el futuro, crear un futuro y creer que va a haberlo. Eso fue lo que se consiguió con el último aumento salarial, discusiones que se dieron que el Trabajador se las tenía ganadas, porque si el resto de la provincia recibe regalías es gracias al esfuerzo que ha hecho Comodoro”.

Día del Petróleo

‘Avila recordó el origen de la extracción del ‘Oro Negro’ en 1907. “Gracias a Dios tuvimos un Gobierno que pensó en el Estado y formó YPF; y cuando se formó, el 90% de la gente que estaba a nivel local en Comodoro Rivadavia, era extranjera. Eso lo tenemos que ver a la hora del balance para ver cómo estamos hoy, tener un poco de memoria y acordarnos de dónde estamos y de dónde venimos”, sostuvo.

Para este 113° Aniversario, y en vistas a los actos oficiales del próximo domingo, Ávila señaló que “el mensaje es que estamos mejor posicionados que años anteriores a pesar de la pandemia y todo lo que la rodea. Esperemos que la vacuna funcione y pronto la puedan empezar a colocar, y los Trabajadores puedan empezar también a ser vacunados para seguir esquivando está pandemia que nos ha golpeado tan duro y tan fuerte, que nos ha dejado un montón de enfermos que no sabemos lo que les va a pasar en el futuro y, en el presente, tenemos que prestarles atención y cuidarlos, porque seguramente esto les dejará secuelas y lo tendremos que ver”.

“A todos les agradezco todo el esfuerzo que han hecho en este año 2020, porque han puesto el alma, los pulmones y el corazón; y si hoy la provincia cobra las regalías lo hace gracias los Trabajadores Petroleros entre Jerárquicos y Convencionales que le han puesto el hombro todos los días para que esta provincia salga adelante. Ese es un gran esfuerzo y un gran mérito de todos nosotros”, concluyó el titular de Petroleros Privafos