¿Dónde comprar el pan dulce a sólo 150 pesos?

Víctor Cuneo, responsable de la Panificadora San Carlos, relató a La Posta Comodorense Radio que en sus sucursales de Gaceta de Buenos Aires y Kennedy y en la que esta Huergo y Los Durzanos venderán pan dulce a 150 pesos También regalarán para los que no puedan pagarlos.

“Estamos vendiendo el pan dulce a solamente 150 pesos sin importar las diferentes variedades que tenemos disponibles. Lo venimos haciendo desde hace seis o siete años para las Fiestas. La gente nos acompaña y nos compra, por eso nos esforzamos con el precio para que muchas familias puedan tener en las mesas un producto artesanal y de calidad”, explicó.

Cuneo indicó que “La verdad es que no damos abasto con la demanda y nos quedamos sin stock casi todos los días aunque no nos deja ganancia, pero estamos vendiendo 200 pan dulce por día en cada una de nuestras sucursales, llegando a los 400 por día”.

El gesto solidario viene desde hace años, “Desde la época del gran temporal estamos poniendo un canasto con pan y facturas para quienes no pueden comprarlo pasen a llevarle lo que necesitan, ese es nuestro aporte solidario que ahora lo seguimos haciendo con la pandemia”.

Anticipando un aporte más para los que menos tienen, el panadero adelantó que “Mañana miércoles vamos a estar regalando en la sucursal de Gaceta de Buenos Aires y Kennedy, desde las 10hs, 100 pan dulce y una sidra sin alcohol para niños. Lo mismo vamos a hacer el jueves 24 en la sucursal de Huergo y Los Duraznos. La idea es que lo retire el padre o madre que no puedan comprárselos a los chicos y queda en la conciencia de cada persona que cada uno tenga”.

