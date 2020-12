Mario Cimadevilla, ex senador nacional por Chubut, expresó a La Posta Comodorense Radio que el radicalismo de la provincia debería revisar su alianza con el PRO y cuestionó el accionar del diputado provincial Sebastián López por el lobby prominero.

“Estoy viviendo esta situación de Chubut con mucha preocupación porque la provincia viene sumida en un cuadro corrupción desde hace mucho tiempo. No debemos olvidar todas las causas que tienen que ver con nuestros recursos parece que no son manejados para cómo se beneficia a la provincia sino al funcionario que los otorga”, manifestó.

El referente radical chubutense agregó que “En este video del diputado López se presenta como gestor que puede resolver la cuestión minera, no habla por él sino por otros y describe una metodología de cómo solucionar problemas en el sector político, como que aparentemente es la que llevan adelante en su partido para resolver algunos problemas políticos”.

Para Cimadevilla, “El radicalismo debe repensar su participación con este sector de la política. Fíjese lo poco confiables que son y que fijan siempre las posiciones, no en función de las ideas sino en función de oportunismos; no hay que olvidarse que nosotros denunciábamos la corrupción desnevista y ellos decían que había sido el mejor gobernador de la historia, le ofrecían ministros y el actual diputado Ignacio Torres quiso ser candidato por la lista de Das Neves”.

En ese marco, el ex senador sentenció que “Es muy difícil mantener alianzas políticas con partidos que no tienen claro a dónde quieren ir, que lo único que los marca es la oportunidad del momento y que además defienden valores que el radicalismo no lo hace. Tenemos muchas diferencias con ellos”, concluyó.

La nota: