Científicos argentinos inventaron un spray que inactiva el Coronavirus

Vera Alejandra Álvarez, investigadora principal del CONICET, recibió un premio a las mujeres en la ciencia y fue la creadora del spray que inactiva el Coronavirus en las superficies.

“El premio lo recibí yo pero es un reconocimiento a un proyecto donde participan muchos investigadores que se desarrolla en Bahía Blanca y Mar del Plata, lo que hicimos fue desarrollar materiales que cuando el Coronavirus entra en contacto se inactiva por al menos 24 horas y no puede contagiar, pudiendo utilizarse en el transporte público o en las escuelas por ejemplo”, explicó.

Álvarez agregó que “El proyecto comenzó hace cinco meses con un subsidio de la Agencia de Investigación, pero el grupo de trabajo viene elaborando materiales similares hace más de 10 años, siendo un producto que tiene la capacidad de absorber distintos tipos de sustancias. Cuando llegó la pandemia nos pusimos a trabajar en la posibilidad de inactivar el Coronavirus”, acotó.

“Ahora estamos en la etapa de certificaciones, presentado todas certificaciones para poder producir a escala y llegar al conjunto de la sociedad. Esperamos que en no más de un mes esté habilitada su producción y deseamos que no se demore por los tiempos burocráticos, confiando que el ANMAT se expida rápidamente como se viene haciendo con todos los productos vinculados a la pandemia”, resumió.

La primera partida a comedores, hospitales y escuelas públicas

Tras adelantar que la primera partida que se produzca será donada a comedores, hospitales y escuelas públicas, indicó que “Esta tecnología quedará en poder del CONICET y las universidades intervinientes de Bahía Blanca y Mar del Plata, para que luego transferir la licencia a una empresa que lo comercialice y por el uso a la parte pública le reingresa un dinero para nuevas investigaciones”.

Asimismo preanunció que “El costo del spray creemos que será al del orden de magnitud de un repelente, aunque en el caso de que se impregnará en las telas para evitar el contagio pensamos que es mas complejo hacer los cálculos de los números de mercado aunque estimamos que no incrementará un 20% el valor de la prenda”.

Finalmente señaló que “Soy una convencida que si no invertimos en ciencia y tecnología no podremos avanzar a ninguna parte como país, algo que padecimos en los últimos años junto a una campaña de desprestigio muy grande que en cierta parte la pandemia logró revertirlo”.