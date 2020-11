Causa Acuña: condena para Vargas y otras dos mujeres

El tribunal conformado por los jueces Gustavo Castro, Mirta Moreno y María Tolomei dio a conocer este martes al mediodía su veredicto de culpabilidad respecto a Laura Vargas como autora de homicidio simple en perjuicio de Rosa Acuña, en tanto que otras dos mujeres fueron condenadas por encubrimiento agravado y se dictó el sobreseimiento de un tercer imputado por ese delito.

El crimen de Rosa Acuña ocurrió entre las últimas horas del 1 de septiembre de 2018 y la madrugada del día siguiente en una vivienda del barrio Primera Junta, en tanto que el cuerpo de la víctima fue encontrado semicalcinado en un descampado ubicado entre ese barrio y el Parque Industrial de la ciudad de Trelew.

En el veredicto dado a conocer este mediodía en la sala de audiencias del sexto piso de los tribunales de Trelew, los magistrados declaran penalmente responsable a Laura Leonor Vargas como autora del delito de homicidio simple y también dieron un veredicto de culpabilidad respecto a Karen Janet Campusano y Lorena Paola Oyarzo como autoras del delito de encubrimiento agravado.

Respecto a Luis Miguel Samusik, quien también estaba imputado por encubrimiento, se decidió su absolución en la causa.

En relación a Vargas, los jueces rechazaron la postura del defensor público Sergio Rey en cuanto a que la no existencia de una pericia criminalística sobre los hechos que desencadenaron la muerte de Rosa Acuña debería redundar en la absolución de su defendida y sostienen que los testimonios escuchados en el juicio, tanto de personas que estaban presentes al momento de iniciarse la pelea, como así también los datos obtenidos del cruce de llamados telefónicos y puntualmente el propio reconocimiento de la imputada al decir en juicio “se me fue de las manos” permitieron al tribunal establecer que no hubo participación de terceros en la pelea que dejó inerte a la joven asesinada.

En su veredicto, los tres magistrados consideran que la calificación legal elegida por la fiscalía y por la querella particular de homicidio simple es la correcta y votaron por la declaración de culpabilidad de Vargas.

Con relación a las dos mujeres halladas culpables por encubrimiento agravado, los magistrados señalan que “no resulta creíble para este tribunal, que alguien que era casi una desconocida para Oyarzo y Campusano, hubiera logrado movilizarlas a ambas y al novio de la segunda – quien no solo estaba durmiendo sino que ni siquiera tenía plata para la nafta- con la urgencia con que lo hicieron, solo para ir a ayudarla a tirar basura porque irían sus hijos de visita” y reflejan que ambas conocían de antemano la pelea que horas antes habían tenido Vargas y Acuña.

Los jueces señalaron que las contradicciones entre el primer testimonio de Oyarzo y el brindado en juicio, como así también los datos de las conversaciones telefónicas de Vargas con una persona identificada como “Cesa” dando cuenta de la ayuda brindada por “las chicas” para limpiar el lugar donde ocurrió el crimen, dan sustento a la acusación fiscal respecto al delito de encubrimiento sobre ambas.

En el caso de Samusik, entienden que la parte acusadora no ha logrado refutar la declaración del joven en cuanto a que desconocía realmente que estaba haciendo cuando fue con su auto a casa de Vargas y que los relatos efectuados también por las otras imputada en la causa ratificaron que el joven no habría descendido del vehículo cuando se hizo el traslado del cuerpo inerte de Acuña hasta el descampado “permite admitir la posibilidad cierta de que no tuviera sospecha acerca de que ello fuera los sucedido”.

El tribunal finalmente fijó para el próximo lunes 30 de noviembre la audiencia para el debate de las penas a imponer a los tres condenados.