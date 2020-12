Blanco: “Hay que seguir cuidándose porque el Covid no se fue”

Gustavo Blanco, director del Hospital Alvear de Comodoro Rivadavia, señaló a La posta Comodorense Radio que siguen en alerta en el sistema sanitario producto del aumento de los casos positivos de Coronavirus en la ciudad.

“Hemos dejado de lado muchas libertades individuales en pos de cuidarnos, pero apelo a que en estas fechas importantes para juntarnos con las familias se mantengan los recaudos y se preste atención a aquellos que han tenido algún contacto estrecho. Aunque suene muy duro hay que hacer pesar el bien común por sobre el individual porque el Covid no se fue”, comentó.

Blanco relató que “Ha sido un año muy complejo, inclusive a veces el doble por los compañeros contagiados, y hasta estuvimos nosotros mismos contagiados o en nuestras familias. Fue un año muy desgastante”.

Finalmente aseguró que “No vamos a reducir las camas Covid en el Hospital Alvear previendo un aumento de los casos y el resto de las medidas serán darle descanso al personal no tuvo aislamiento, porque esta situación no respeta vacaciones o tiempo libre”.

La nota: