ATECh: “No se terminaron de elaborar el protocolo de inicio de clases”

Marcela Capón, integrante de la Directiva provincial de ATECh, señaló a La Posta Comodorense Radio que no están terminados los protocolos para el inicio de las clases presenciales, siguen reclamando por los salarios adeudados y protestan contra la megaminería en Chubut.

“No se ha terminado de elaborar el protocolo de inicio de clases presenciales, donde lo veníamos trabajando con el Consejo Asesor pero no nos han vuelto a convocar a los sindicatos; no obstante tenemos que ver qué pasa con la pandemia y la vacuna”, reveló.

La dirigente docente agregó que “Además quedan pendientes temas como los fondos para el plan integral de infraestructura escolar, junto al tema salarial donde la mayoría de los docentes tenemos dos meses de atrasos y más el aguinaldo. El anuncio del gobernador de salir del pago escalonado fue solamente pagar una masa salarial completa pero con los atrasos”.

No obstante, aclaró que “Como docentes hemos logrado que nos apliquen todos los aumentos logrados en el 2019, pero en el 2020 no tuvimos paritarias y sólo cuatro provincias a nivel nacional no tuvimos paritarias. El 2021 tendrá que iniciarse con algún tipo de discusión salarial”.

En cuanto a las movilizaciones, indicó que “Desde la semana pasada estamos participando con otros sindicatos y las asambleas en las marchas convocadas contra la megaminería, expresando que no cambiamos sueldos y aguinaldos por la megaminería”.

“Con los legisladores provinciales tuvimos hace más de un mes en forma virtual, les pedimos que nos expresaran sus posicionamientos pero no tuvimos respuestas; sí sucedió con los legisladores nacionales”, concluyó Capón.

